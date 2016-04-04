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فيديو علاج الشعر الخفيف بالمكياج

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اذا كنت تعانين من الشعر الخفيف، وتريدين رفع شعرك، ستبدو الفراغات واضحة جدّاً ومزعجة، ولا سيما عند التقاط الصور. وبما أن الشعر المستعار لا يحل هذه المشكلة. موقع " سيدتي نت" سيعرّفك ، مع خبيرة التجميل رولا كرم، إلى أسرع طريقة لإخفاء الفراغات في الشعر. هذه الطريقة تعتمدها غالبية النجمات عند رفع شعرهن من الأمام.

قد يعجبك :مكياج وردي بـ 5 مستحضرات في هذا العدد من "سيدتي "

- تحتاجين إلى ظلال عيون مطابق للون شعرك، ريشة مكياج يكون رأسها مشطوباً.
- اربطي شعر على شكل ذيل حصان.
- ضعي الظلال على الريشة.
- املئي الفراغات عبر رسم خطوط صغيرة.
- حاولي أن تملئي الفراغات بشكل طبيعي.

إليك الفيديو:

 

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سيدتي

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