فيديو علاج الشعر الخفيف بالمكياج
اذا كنت تعانين من الشعر الخفيف، وتريدين رفع شعرك، ستبدو الفراغات واضحة جدّاً ومزعجة، ولا سيما عند التقاط الصور. وبما أن الشعر المستعار لا يحل هذه المشكلة. موقع " سيدتي نت" سيعرّفك بالفيديو، مع خبيرة التجميل رولا كرم، إلى أسرع طريقة لإخفاء الفراغات في الشعر. هذه الطريقة تعتمدها غالبية النجمات عند رفع شعرهن من الأمام.
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- تحتاجين إلى ظلال عيون مطابق للون شعرك، ريشة مكياج يكون رأسها مشطوباً.
- اربطي شعر على شكل ذيل حصان.
- ضعي الظلال على الريشة.
- املئي الفراغات عبر رسم خطوط صغيرة.
- حاولي أن تملئي الفراغات بشكل طبيعي.
إليك الفيديو:
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