8 خطوات لتفتيح المناطق الحساسة

إن عملية التخلص من الشعر في المناطق الحساسة قد تكون من أكبر مشكلات السيدات وأكثرها ألماً وإزعاجاً، لذلك فإن الكثيرات يفضلن إزالته عن طريق الحلاقة، ما قد يسبب الكثير من المشاكل كالجفاف وتهيج الجلد واسمراره.

فكيف تجمعين بين إزالة سهلة للشعر وضمان الحفاظ على هذه المنطقة الحساسة من الجفاف والاسمرار؟

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"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي 8 خطوات تمثل الطريقة الصحيحة للتخلص من شعر العانة عن طريق الحلاقة:

1. اختيار الشفرة المناسبة: احرصي على استخدام الشفرة المناسبة واللطيفة على بشرتك بحيث تناسب هذه المنطقة الحساسة، وهي الشفرة الخاصة بالسيدات، ولا تقومي بشراء الأنواع العادية.



2.التجهيز للحلاقة: ابدئي بتنظيف منطقة البيكيني جيداً، ثم قومي بتعريضها للماء الدافئ لمدة عشر دقائق، فالماء الدافئ يساعد على تجهيز الجلد لإزالة الشعر بطريقة أفضل وأسهل.



3.التقشير: اقومي بتقشير هذه المنطقة للتخلص من خلايا الجلد الميتة والسماح بإزالة الشعر بطريقة أفضل، وكل ما عليك فعله هو تقشير هذه المنطقة بواسطة مزيج السكر والعسل أو الملح والعسل أو حتى باستخدام منشفة مبللة وفركها بلطف لإزالة خلايا الجلد الميتة.



4.استخدام كريم الحلاقة: احرصي على استخدام كريم حلاقة من النوعية الجيدة بحيث يحتوي على مكونات ترطيب، مثل: زبدة الشيا، زيت الزيتون، ثم ضعي طبقة رقيقة منه لرؤية الشعر جيداً، وتجنبي إزالة الشعر بدون كريم الحلاقة.



5.الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر: قومي بإزالة الشعر بطريقة صحيحة في نفس اتجاه الشعر لتجنب احمرار وتهيج الجلد، واهتمي بالحلاقة بلطف مع تجنب الضغط على البشرة، وبعد استخدام الماكينة في نفس اتجاه الشعر يمكنك استخدامها مرة أخرى بالاتجاه المعاكس لضمان الحصول على حلاقة أنعم.



6.الشطف السريع: قومي بشطف المنطقة بعد انتهاء الحلاقة مباشرة بالماء البارد لتجنب تهيج البشرة، ثم ضعي زيت شجرة الشاي، فهو مطهر طبيعي ومضاد للالتهابات.



7.الترطيب: احرصي على ترطيب هذه المنطقة باستمرار، وخصوصاً بعد الحلاقة بمرطب طبيعي كزيت اللافندر والصبار وزيت الجوجوبا وفيتامين (E)، وابتعدي عن مستحضرات الترطيب التي تحتوي على الكحول لتجنب الالتهابات.



8.تنظيف الشفرة: بعد كل حلاقة، قومي بتنظيف شفرتك بالكحول والماء الدافئ أو الساخن، كما عليك استبدالها بعد استخدامها أكثر من مرة لتجنب نمو البكتيريا وانتقالها إليك عن طريق الحلاقة.

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