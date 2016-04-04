كيف يمكنك استعمال لوسيون ما بعد الحلاقة للرجال لجمالك؟

كل يوم تظهر صرعة جمالية جديدة، غريبة ومدهشة! إليك ما اكتشفناه اليوم في هذا العالم الجمالي الواسع:

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بعد أن انتشرت على كافة مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لخبيرات ومدونات تجميل يقمن باستخدام لوسيون ما بعد الحلاقة للرجال على وجوههن، إليك أبرز الأسباب للقيام بذلك وندعوك أيضاً لخوض هذه التجربة والاستفادة منها:

تتعرض بشرة وجه الرجل بعد الحلاقة لبعض الجروح، كما وتتحسّس ويتغير لونها أحياناً. لهذا، وتجنباً لهذه المشاكل، يوجد ما يسمى لوسيون ما بعد الحلاقة الذي يخفف من تعب البشرة، ويوحّد لونها ويمنع تحسسها وتهيجها أو ظهور البثور عليها.

لذا، ينصح باستعماله كتأسيس للبشرة وقبل تطبيق المكياج، فهذا المستحضر يحتوي على كمية كبيرة من الغليسرين الذي يعمل على تنعيم البشرة، وحمايتها من تسلل المكياج إلى مسامها.

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