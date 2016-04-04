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تأجيل «أحداث عنف الدقي» لـ 10 أبريل

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تأجيل «أحداث عنف الدقي» لـ 10 أبريل تأجيل «أحداث عنف الدقي» لـ 10 أبريل

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي بداية العام الماضي، لجلسة 10 أبريل.

وجاء التأجيل، لسماع المرافعات، فيما عقدت الجلسة ب برئاسة المستشار معتز خفاجى، حسبما أفاد مراسلنا.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين “تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف”.

كما أسندت للمتهمين ” استعراض القوة، القتل، والشروع فى القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع “حمادة فتح الله”، بالإضافة إلى إصابة كل من “تامر عبد الغفار، محمود كامل، وحسين سيد حسن”.

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