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إغلاق حضانة أطفال في مستشفى خاص بعجمان

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إغلاق حضانة أطفال في مستشفى خاص بعجمان إغلاق حضانة أطفال في مستشفى خاص بعجمان

قررت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان ، إغلاق حضانة أطفال  ،فتحت في أحد المستشفيات الخاصة في عجمان ، دون أخذ تصريح من الجهات الخاصة بإصدار التراخيص، تم ذلك خلال المرور الدوري للمفتشين العاملين بالإدارة العامة للدفاع المدني على المؤسسات والشركات المختلفة للتأكد من وجود اشتراطات الأمن والسلامة في جميع المواقع.

وصرح العميد صالح المطروشي ، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان  لـ ( البيان )، بأنه تقرر إغلاق حضانة خاصة بالأطفال فتحت دون علم الجهات المعنية بإصدار التراخيص  في أحد المستشفيات الخاصة ،ما يعني انها مخالفة للأنظمة والقوانين التي بموجبها يصرح بفتح حضانة ، مشيرا إلى ان المفتشين خلال جولتهم وجدوا احدي الغرف داخل المستشفى بها  عدد من الأطفال وتم الاستفسار عنهم ، حيث افاد العاملون في المستشفى بأن الحضانة خاصة بأطفال العاملات في المستشفى ، مؤكداً أن هذا الامر لا يجوز كما ان المكان غير مناسب ان يكون حضانة اطفال لغياب معايير الأمن والسلامة لذلك تقرر إنذار المستشفى وإغلاق الحضانة .

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