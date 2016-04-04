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هيدي كرم: أحب الإبراشي وأعشق الحديدي.. ولا تعليق على أزمة غادة إبراهيم

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هيدي كرم: أحب الإبراشي وأعشق الحديدي.. ولا تعليق على أزمة غادة إبراهيم هيدي كرم: أحب الإبراشي وأعشق الحديدي.. ولا تعليق على أزمة غادة إبراهيم

كتب : هاني صابر

أكدت الفنانة هيدي كرم، أنها تعشق مشاهدة الاعلامي وائل الابراشي  من برامج إعلاميو التوك شو التي تقدم علي شاشات الفضائيات، مؤكدة ان الابراشي  يبحث دائما عن الجديد والمختلف في حلقات برنامجه وهو ما يتميز به عن البرامج الاخري .

وتابعت كرم في تصريح خاص لـ«ONA » قائلة « ليس حبي للإبراشي كرجل ولكن حبي له كاعلامي ، ومن الاعلاميات التي اعشق مشاهدتها الاعلامية لميس الحديدي » .

ورفضت هيدي ،  التعليق علي أزمة  «مني هلا» مع صديقها والصور التي انتشرت لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وأزمة الفنانة غادة ابراهيم مؤخرا ، قائلة « كل واحد حر في حياته الشخصية ، وليس لديا تعليق في هذه الأمور ، ولازم نبطل نكون شعب يفرض احكام علي الاخرين ».

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