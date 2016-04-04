«الأمن العام» يضبط 283 قطعة سلاح و86 هارب وينفذ 18 ألف حكم قضائي

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، خلال يوم أمس الأحد 3 أبريل، من ضبط 91 قطعة سلاح نارى، 192 قطعة سلاح أبيض،219 قضية مخدرات، تشكيل عصابى، 4 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 86 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة، 427 دراجة نارية مخالفة وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، تنفيذ 18306 حكم قضائى متنوع.

وأضاف بيان صادر عن وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. قام قطاع مصلحة الأمن العام بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط عدد ( 91 ) قطعة سلاح نارى عبارة عن:

> ( 13 ) بندقية آلية .

> ( 25 ) بندقية خرطوش .

> ( 11 ) طبنجة .

> ( 41 ) فرد محلى الصنع .

> ( 480 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

> ( 192 ) قطعة سلاح أبيض .

> فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط ( 219 ) قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى:

> كمية من مخدر البانجو وزنت ( 791,475 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 11,850 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,782 كيلو جرام ) .

> كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 200 جرا م ) .

> كمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 100جرا م ) .

> كمية من مخدر الفودو وزنت ( 30 جرا م ) .

> ( 29740 ) قرص مخدر .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ضم ( 2 ) متهم إرتكبا ( 14) حادث سرقة متنوعة .

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة والهاربين من السجون : ضبط ( 53 ) متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا ، ( 33 ) مراقب هارب.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه : ضبط ( 4 ) متهمين لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه .

فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ ( 18306 ) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

> ( 130 ) حكم جناية .. من بينهم ( 13 ) محكوم عليهم بالسجن المؤبد .

> ( 8834 ) حكم حبس جزئى .

> ( 1663 ) حكم حبس مستأنف .

> ( 6096 ) حكم غرامة .

> ( 1583 ) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط ( 427 ) دراجة نارية مخالفة .

فى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها : ضبط ( 3 ) سيارات مُبلغ بسرقتها .