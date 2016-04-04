أذربيجان تعلن مقتل 3 من جنودها في المواجهات مع القوات الأرمنية

قُتل 3 جنود من الجيش الأذربيجاني، اليوم الإثنين، في مواجهات مع القوات الأرمينية في اليوم الثالث من المعارك الأعنف التي تجري في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين البلدين، حسبما صرحت وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتعرض الجنود الثلاثة لقذائف هاون وقاذفات صواريخ أطلقت من الخنادق التي تحتلها القوات الأرمينية، مما أدى لمقتلهم، حسبما لإادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال واقف واقف دارقياخلي، الناطق باسم الوزارة، ‘‘إذا استمرت الاستفزازات الأرمينية فسنطلق عملية واسعة النطاق على طول خط الجبهة وسنستخدم كل أسلحتنا’’.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية المدعومة من يريفان أن قوات باكو “كثفت صباح الإثنين قصفها على مواقع الجيش في قره باغ مستخدمة قذائف هاون من عيار 152 ملم وقاذفات صواريخ ودبابات”.

وقال إرتسرون هوفانيسيان، الناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية، إن القوات الأرمينية “تقدمت بشكل كبير في بعض مناطق الجبهة وسيطرت على مواقع جديدة”.