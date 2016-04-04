الرقابة المالية: 16.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين خلال 2014/2015

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتطوير تشريعات التأمين بما يساعد على وصول التغطية التأمينية، والادخارية لشريحة أكبر من الشعب المصري.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال ” منظومة التأمين متناهي الصغر، وتنظيم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجال توزيع وثائق التأمين النمطية سواء من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول”.

وأشار “سامي”، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال كلمته بمؤتمر الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين، الذي تستضيفه القاهرة، إلى أن المؤتمر يتناول “المتغيرات المعاصرة، وانعكاسها على تأمينات الحياة” إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين خلال العام المالي 2014/2015 بنحو 9ر12 في المائة لتصل إلى 2ر16 مليار جنيه، مقارنةً 4ر14 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

> ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن النمو في تأمينات الأشخاص جاء بـ 16.8% بينما الزيادة فى إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات، والمسئوليات نسبتها 9%. .

وأوضح شريف سامي، أن عدد شركات التأمين بالسوق في مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة)، و21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، منها 9 شركات تأمين تكافلي.

وأضاف أن إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات بلغ نحو 10.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% عن العام السابق عليه.

وذكر “سامي”، أن الهيئة خلال العام المالي 2014 / 2015 عملت على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين المصري من خلال إصدار بعض القرارات المنظمة للسوق تمثلت في نظام عمل لجنة نظر التظلمات، وفض المنازعات فيما يتعلق بنشاط الوساطة في التأمين مع تعديل بعض الأحكام التي تتعلق بضوابط ممارسة نشاط الوساطة في التأمين، وكذا القواعد المنظمة لتعامل شركات التأمين، وإعادة التأمين مع وسطاء التأمين الأجانب غير المقيمين.

كما أولت الهيئة اهتمامًا بالتعاون والتنسيق الدائم مع البنك المركزي وهيئة البريد وبصفة خاصة فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية، إضافةً إلى إصدار قواعد التأمين البريدي.

وأضاف “سامي”، أن ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين إلى 4ر52 مليار جنيه مقارنة بـ6ر48 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه بنسبة قدرها 8% . ، وأن ارتفع صافي الدخل من الاستثمارات إلى4ر8 مليار جنيه مقارنةً بـ 7ر4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 1ر2% . .

كما أضاف أن ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلى 42 مليار جنيه مقارنة بـ 38 مليارًا في العام السابق بنسبة 10.1%. ، ويضم سوق التأمين في مصر أربعة مجمعات تأمينية هي ” مجمعة تأمين نقل البضائع العامة بالسكة الحديد ونقل الأقطان، المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الإنفاق”.

كما يضم “المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء”.

ويشار إلى أن مؤتمر الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين، يناقش على مدى يومين، وبمشاركة وفود من عدد من الدول الأفريقية، الآسيوية، العربية، والأوروبية عدة قضايا خاصة بتأمينات الحياة في مقدمتها الحلول التكنولوجية والمبتكرة في تأمينات الحياة والتأمين المصرفي، وفرص تطوير منتجات تأمينات الحياة وتسويقها.