بالصور.. ملكات جمال العالم ينظمن زيارة للمعالم الآثرية بالأقصر

نظمت ملكات جمال العالم المتواجدات بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، جولة سياحية لتنشيط السياحة والترويج لها بمنطقة البر الغربى بمحافظة الأقصر، حيث زرن معبد حتشبسوت، ووادى الملوك والملكات، وتمثالى ممنون، وسط تشديدات أمنية مكثفة لتأمين زيارتهن بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتوجهن مساء اليوم إلى معبد الكرنك شرقى المحافظة، للقيام بجولة داخله لمعرفة تاريخ الآثار الفرعونية القديمة بمصر والأقصر، وسط حالة من السعادة والبهجة والتقاط ملكات جمال العالم الصور التذكارية فى كل مكان يتوجهن إليه.

الأقصر تستقبل اليوم ملكات جمال العالم ضمن فعاليات مسابقة الأمم المتحدة

ملكات جمال العالم فى زيارة لمعبد الأقصر

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