صور.. وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمبنى جامعة الإسكندرية في تشاد

صرح السفير أدهم محمد نجيب، سفير مصر في تشاد، أن وفداً مصرياً برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، والذي ضم الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، إختتم زيارة يوم 2 أبريل إلى العاصمة التشادية ندجامينا، حيث شارك في حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الزراعة فرع جامعة الإسكندرية في ندجامينا، وذلك بحضور وزير التعليم العالي التشادي.

وأضاف السفير المصري أن وزير التعليم العالي شارك خلال الزيارة في وضع حجر الأساس لمبنى جامعة الإسكندرية في ندجامينا، والذي سيضم 3 كليات وهي: الزراعة والطب البيطري والصيدلة، حيث ألقى الوزير كلمة خلال الحفل أكد فيها على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وعلى أهمية سرعة إنجاز مبنى الجامعة ليستقبل الدفعة الأولى من الطلاب خلال العام الدراسي 2017/2018.

وذكر السفير المصري أن الزيارة شملت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي المصرية ونظيرتها التشادية، يتضمن تقديم عدد من المنح الدراسية للطلاب التشاديين في مصر مع إعفائهم من المصروفات الدراسية، فضلا عن برامج تبادل طلابي بين البلدين. وقد حظيت الدراسة بإهتمام إعلامي كبير. كما قامت السفارة بتنظيم لقاء للوفد المصري مع رابطة خريجي الجامعات المصرية، والذين يتعدى عددهم 1000 طالب، حيث أكد الوزير أنهم سفراء مصر في بلادهم، وعلى ضرورة قيامهم بإستكمال الدراسات العليا في تخصصاتهم.