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ليكيب: سان جيرمان مستعد لتقديم ' لبن العصفور ' من أجل نيمار

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ليكيب: سان جيرمان مستعد لتقديم ' لبن العصفور ' من أجل نيمار ليكيب: سان جيرمان مستعد لتقديم ' لبن العصفور ' من أجل نيمار

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرا عن رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات نجم برشلونة والمنتخب البرازيلي نيمار.

فهو الهدف رقم 1 لبطل فرنسا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لتعويض الرحيل المتوقع لزلاتان إبراهيموفيتش.

وأشارت الصحيفة إلى استعداد سان جيرمان لدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد نيمار ألا وهو 193 مليون يورو، لكن هذا سيخرق قواعد اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

إضافة لمنحه راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، أكثر بـ5 مليون مما يتقاضاه في برشلونة.

الصحيفة ذكرت أن سان جيرمان لديه أملا كبيرا في التعاقد مع صاحب الـ24 عاما في ظل عدم تجديد عقده مع برشلونة حتى اللحظة، فالعقد الحالي ينتهي في 2018.

ونقلت الصحيفة تصريحات واجنر ريبيرو وكيل نيمار السابق والوكيل الحالي للوكاس سيلفا صديق نجم البلاوجرانا منذ الطفولة التي قال فيها إن من الممكن حدوث أي شيء.

فريبيرو أكد أن لوكاس لاعب سان جيرمان على تواصل دائم بنيمار ويطلب منه باستمرار القدوم إلى باريس.

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