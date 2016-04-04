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ننشر صور مقر شركة "موساك فونسيكا" المسئولة عن تسريبات وثائق بنما

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ننشر صور مقر شركة "موساك فونسيكا" المسئولة عن تسريبات وثائق بنما ننشر صور مقر شركة "موساك فونسيكا" المسئولة عن تسريبات وثائق بنما
ينشر "اليوم السابع" صورا لمقر شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية ببنما، حيث نشرت وسائل إعلام غربية تفاصيل عن وثائق بنما المسربة من شركة "موساك فونسيكا" للخدمات القانونية التى تتخذ من بنما مقرًا لها وتعد إحدى أكثر الشركات التى تحيط أعمالها بالسرية.

وكشفت الوثائق التى وصل عددها لـ11 مليون وثيقة، تورط 72 من رؤساء الدول الحاليين والسابقين، فى عمليات مالية مشبوهة بينهم الرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك، ونجله علاء مبارك، والعقيد الليبى الراحل معمر القذافى، والرئيس السورى بشار الأسد وأبناء عمه.

وتطرقت الوثائق السرية إلى العلاقات التجارية والأصول غير المعلنة وغير الشرعية لكل من الرئيس الأرجنتينى ماوريسيو ماكرى، ورئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى، ورئيس وزراء أيسلندا، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء باكستان، ونجل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفى عنان، ووالد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(1)

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(2)

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(3)

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(4)

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(5)

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(6)

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(7)

تسريبات-وثائق-بنما-،-قوائم-وثائق-بنما-،-موساك-فونسيكا-،-بنما-(8)

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>- أخبار مصر للساعة6.. وثائق بنما تفضح مشاهير العالم.. ونواب يطالبون بالتحقيق

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