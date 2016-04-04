وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 149 من كلية الضباط الاحتياط

شهد الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 149 من كلية الضباط الاحتياط دفعة الشهيد نقيب احتياط عبد السلام عبد الحافظ.

بدأ الاحتفال باستعراض مجموعات من الطلبة المهارات الرياضية والبدنية التى اكتسبوها خلال دراستهم بالكلية واتقان فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والقتال المتلاحم باستخدام السلاح وبدونه و عرض المهارات الخاصة بالكاراتية والكونغوفو، ومهارات الاشتباك الحر والتعامل مع أكثر من خصم فى وقت واحد وبتنفيذ عدد من التمرينات الرياضية بالغة الصعوبة والقفز من المركبات واجتياز الموانع المتحركة واستعراض كمال الأجسام، بما أظهر مدى ما يتمتعون به من قوة بدنية ومهارة عالية تؤهلهم لتنفيذ اصعب المهام تحت مختلف الظروف.

وتضمنت العروض إظهار ما وصل إليه ضباط الدفعة 149 من كلية الضباط الاحتياط من مستوى علمى يتواكب مع العصر وما يفرضه التطور التكنولوجى من خلال عرض أهم المبتكرات والوسائل والأبحاث العلمية التى توصلوا إلى تنفيذها بإشراف من ضباط الكلية.

واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام.

واعلن نائب مدير الكلية نتيجة التخرج للدفعة 149 من كلية الضباط الاحتياط والتى بلغت نسبتها 100% وأعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار التعيين ومنح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم رئيس الجمهورية، وردد الخريجون قسم الولاء.

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والقى اللواء أح اللواء أح عبدالمنعم عبدالحميد إمام مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة أكد فيها على الدعم المتواصل التى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لبناء عقول يقظة تتسلح بالعلم والانضباط والتضحية من اجل مصر و اوصى فيها الخريجين بالعمل بروح الفريق ومواصلة الإطلاع والتثقيف على كل ما هو حديث فى مجالات العلم والمعرفة والإستفادة من إمكانات القوات المسلحة العلمية والعسكرية وخبرات وتجارب قادتهم، والحفاظ على أسلحتهم ومعداتهم والعمل على تطوير آدائها للحفاظ على الكفاءة القتالية القوات المسلحة.

وفى نهاية الاحتفال أكد الفريق اول صدقى أن التاريخ العسكرى يذكر بكل الفخر والاعتزاز لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم فى خدمة الوطن وتنفيذ كافة المهام الموكلة اليهم للحفاظ على امن الوطن واستقرارة خلال مرحلة دقيقة من تاريخ مصر الحديث.

ونقل القائد العام تحية وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لخريجى الدفعة 149 وأسرهم على الجهد الذى بذلوه طوال مدة دراستهم بالكلية، وانضمامهم بعد التخرج إلى صفوف القوات المسلحة.

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة لا تدخر وسعاً فى توفير كافة الامكانات فى بناء الاجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن امنه واستقرار شعبه العظيم، مؤكدا ان الضباط الاحتياط يمثلون احد الركائز الفاعلة فى منظومة الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بما يملكونه من خبرات مدنية وعسكرية تؤهلهم لاداء دورهم الحيوى فى خدمة الوطن وقواته المسلحة.

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وطالب الخريجين بأن يكونوا قدوة لشباب مصر فى الانضباط والعمل الجاد والاهتمام بالعلم والمعرفة، مؤكدا ان انتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه على اعناقهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوى لشعبه العظيم.

واثنى القائد العام على الجهد المبذول من قيادات ومعلمى كلية الضباط الاحتياط خلال فترة الاعداد والتأهيل للدفعة 149 ضباط إحتياط، كما هنأ اسر الخريجين على تخرج ابنائهم الذين اصبحوا قادرين على حماية الوطن والوفاء بالمهام التى كلفهم الشعب بها.

حضر الاحتفال الفريق محمود حجازى رئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الشباب والرياضة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ومحافظو الاسماعيلية والسويس وعدد من رؤساء الجامعات وقدامى مديرى كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين وعدد من طلبة المدارس والجامعات.