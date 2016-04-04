كيف نأكل لنحمى أنفسنا من السرطان؟

ارتفعت مؤخرًا بشكل ملحوظ معدلات الإصابة بالأورام السرطانية، والتى غالبًا ما تكون قاتلة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى مكافحة السرطان، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthline"، وتشمل:

1.الإكثار من تناول البروكلى والقرنبيط والكرنب يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من الأورام مثل سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الرئة وسرطان المعدة.

وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من ولاية ميتشيجن، أن تناول 4 حصص غذائية من الكرنب خلال الأسبوع يحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 75%.

2.الطماطم: كشف المعهد الأمريكى لأبحاث السرطان أن الطماطم تحد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية، مثل سرطان المعدة والمبيض والبنكرياس والثدى والبروستاتا نظرا لاحتوائها على مادة الليكوبين "lycopene" التى تعد من أقوى مضادات الأكسدة.

3.الفراولة والتوت بمختلف أنواعه من أكثر الفاكهة التى تقاوم الأورام السرطانية وفقا للمعهد الوطنى للسرطان؛ نظرا لاحتوائها على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة.

4.الابتعاد تماما عن تناول اللحوم المصنعة (البرجر واللانشون والسوسيس والسجق) لأنه ثبت علاقتها بالسرطان وفقا لتأكيدات منظمة الصحة العالمية "WHO"، وكما ينصح بالحد من تناول اللحوم الحمراء.

5.تجنب تناول الخمور والمشروبات الكحولية التى ترفع خطر الإصابة بالأورام السرطانية، كما يجب الابتعاد عن تدخين السجائر.

6.يجب الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة؛ لأنها تساهم فى رفع خطر الإصابة بالسرطان، مثل الجبن الغنية بالدهون والبطاطس المقلية.

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