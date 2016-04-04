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Robin Wright تنضمّ الى فيلم Blade Runner 2

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Robin Wright تنضمّ الى فيلم Blade Runner 2 Robin Wright تنضمّ الى فيلم Blade Runner 2

الإثنين 04-04-2016 13:09

أعلنت شركة Warner Bros عن انضمام الممثلة Robin Wright الى بطولة الجزء الثاني لفيلم Blade Runner المنتظر الذي سيتولّى إخراجه الكندي Denis Villeneuve ولكن الشركة المذكورة لم تكشف عن الدور الذي ستؤديه الممثلة في الفيلم.
من المتوقّع إطلاق Blade Runner 2 في الصالات العالمية في 12 يناير عام 2018 وتجري أحداثه بعد مرور 36 عاماً على أحداث الجزء الأول الذي صدر في العام 1982 وكان من إخراج Ridley Scott (الذي بدوره قرّر إنتاج الجزء الجديد) والذي سيشهد عودة الممثل Harrison Ford في دور Rick Deckard.
كتابة السيناريو سيتولاه Hampton Fancher و Michael Green، وقد اختار المخرج Denis Villeneuve التعاون مع مدير التصوير Roger Deakins الذي عمل معه في السابق على فيلمي Prisoners و Sicario، كما اختار الممثل Ryan Gosling لمشاركة Robin Wright و Harrison Ford البطولة ويقوم حالياً بمحادثات مع الممثل Dave Bautista للانضمام الى الفيلم. من المتوقّع أن يبدأ تصوير Blade Runner 2 في شهر يوليو المقبل.

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