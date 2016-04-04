درو باريمور وويل كوبلمان يؤكدان طلاقهما

يبدو أن التقارير التي تحدثت عن انفصال الممثلة الشهيرة درو باريمور Drew Barrymore وزوجها ويل كوبلمان Will Kopelman قد أصابت، فقد أصدر الثنائي بيانا رسمياً أكدا فيها خبر انتهاء زواجهما.

وجاء في البيان :"للأسف عائلتنا تنفصل بشكل قانوني، وبالرغم من ذلك سنبقى عائلة واحدة ، الطلاق قد يجعل المرء يشعر وكأنه فشل ، ولكن في نهاية المطاف تجد النعمة في فكرة أن الحياة تستمر . "

وتابع البيان:"أطفالنا هم عالمنا ، ونحن نتطلع للعيش ما تبقى من حياتنا معهم كأولوية لنا".

وكانت درو قد تزوجت ويل عام 2012، ولديهما طفلتين هما Frankie البالغة من العمر عامين و Olive البالغة من العمر 3 أعوام.

يشار الى ان هذا الطلاق هو الثالث لدرو باريمور، بعد توم غرين Tom Green الذي تزوجته عام 2001 وانفصلت عنه عام 2002، وجيريمي توماس Jeremy Thomas الذي تزوجته سنة 1994 وأعلنت طلاقها منه بعد عام واحد.

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