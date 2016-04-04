فيلم "اللي اختشوا ماتوا" لـ غادة عبد الرازق للنساء فقط

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل بعد طرح الملصقات الإعلانية الخاصّة بفيلمها "اللي اختشوا ماتوا" المتوقّع عرضه في 20 أبريل الجاري.

ويعود السبب إلى احتواء الملصقات على كلمتين غريبتين، لم يسبق لأيّ عمل سينمائي استخدامهما، وهما "للنساء فقط" و"+16".

وأثارت هاتان الجملتان سلسلة تساؤلات؛ فهل سيُمنع الرجال مثلاً من دخول دور العرض؟ وهل الهدف منهما إثارة علامات الاستفهام حول الفيلم وتحقيق دعاية له؟

الفيلم من بطولة غادة عبد الرازق وكلٍّ من عبير صبري وهيدي كرم ومروة عبد المنعم وسلوى خطاب، وهو مقتبس من قصة للمؤلف محمد عبد الخالق، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

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