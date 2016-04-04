ساروهان هونيل رداً على ضربه حبيبته:لم أمسّ هذه المرأة ونادم لأنني عرفتها

ما زال النجم التركي ساروهان هونيل الشهير بالأسمر، يعاني جراء القضيّة القانونيّة المرفوعة ضدّه في المحاكم التركيّة من حبيبته السابقة الصحفية إيدا سونميز منذ أواخر العام 2015.

وتتهمه إيدا بالإعتداء عليها جسدياً ولفظياً، وقد أرفقت إدعاءها بتقرير الطب الشرعي مدعية أنّ غيرته من صديقها الرياضي وراء تعنيفه لها، حيث ركلها وضربها بقسوة ووحشيّة بعد رؤيته صورتها معه على "أنستغرام".

وشنت إيدا سونميز حملة إعلامية ضد ساروهان، هزت صورته الجميلة أمام ملايين النساء التركيات المستاءات أصلاً من تساهل الحكومة التركية مع المعنفين أسرياً وعدم ردعهم بعقوبات مشددة ما يتيح لهم تكرار ممارسة العنف ضد النساء في عائلاتهم.

وجاء إعلان النجم التركي ساروهان هونيل عن انسحابه من الموسم الرابع من المسلسل التركي الناجح "الوردة السوداء"المعروف عربياً باسم "ورد وشوك" ليؤكد الشكوك التي تحوم حوله من آلاف المتابعات والمعجبات التركيات به، فمعظم المدافعين عنه والمؤمنين ببراءته في السوشيال ميديا رجال، بينما ترددت معجباته في الدفاع عنه، باستثناء شقيقته الصغرى المغنية أصلي هونيل التي دافعت عنه بشدة في وسائل الإعلام التركية.

وانسحاب ساروهان هونيل من مسلسل "ورد وشوك" جعل البعض يؤكد أن خروجه المبكر وإنهاء دوره بشخصية كينان في المسلسل تم خوفاً من أن يؤثر بقاؤه على شعبية المسلسل وتصدره الرايتنغ أسبوعياً.

وظل ساروهان هونيل طوال هذا الوقت ملتزماً الصمت لا يدافع عن نفسه، ويرفض التعليق على القضية أو المسلسل حتى قرر إنهاء ما يثار حوله في مقابلة تلفزيونية في برنامج "الأوراق الملونة" فماذا قال فيها؟

"سيدتي التركية" رصدت لكم رده الأول على اتهام حبيبته السابقة إيدا سونميز:

-هل صحيح إنك كنت تغار جداً على حبيبتك السابقة إيدا سونميز؟

حين التقطت صورتها الأولى معي كانت ترتدي ثوباً قصيراً، تعرفت عليها ترتدي هذا النوع من الملابس، وزوجتي السابقة كانت ترتدي أزياء قصيرة ولم أكن أتدخل في أسلوبها فكيف أتدخل اليوم بامرأة فوق الثلاثين من العمر؟

-أصبحت حديث المدينة في الإعلام وخبراً يتداول على الهواء مباشرة لماذا؟

أمضيت 26 سنة كممثل لم أؤذ فيها نملة أو حتى ذبابة، فكيف أؤذي إنساناً فجأة؟ وهل من يؤذي إنساناً فعلاً يفرج عنه بسهولة.

-القضية مرفوعة ضدك في المحكمة والتحقيق جار ولم ينته بعد؟

القضية مفتوحة، والتحقيق جار فيها ولست قلقاً أو خائفاَ.

-لكن صديقتك بوجهها المعنف تصدرت الصحف ووسائل الإعلام ألا يعد هذا دليلاً ضدك؟

التحقيقات جارية ورافقتها شعارات لا للعنف ضد المرأة السائد في ذاك الأسبوع الذي تم الحديث فيها عن الموضوع في الإعلام.

-في الأسبوع ذاته نشرت أخبار إسقاط الطائرة الروسية في الأسفل وتصدر خبرك أنت أعلى الصفحات؟

كان الإهتمام أكبر مما توقعت بالأمر.

-تقارير الطب الشرعي الآن معروضة في المحكمة؟

أنا بانتظار ظهور النتائج، ولن أفاجأ إن جاءت النتيجة مفاجأة غير متوقعة. وأنا آسف لما يحدث، وأعتذر عنه من الجميع، وآسف لأني كنت على اتصال بها في فترة ما. وقبل أي شيء آخر أقسم بكل شيء بأني لم أمس هذه المرأة. كما أنها تدعي إنها تحمل الجنسية الفرنسية وهي ليست مواطنة فرنسية.

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