البشير يطالب النازحين بولاية جنوب دارفور بالعودة لمناطقهم الأصلية

>دعا الرئيس السودانى عمر البشير، النازحين من ولاية جنوب دارفور (غرب السودان) العودة إلى قراهم ومناطقهم الأصلية بالولاية، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية والقضاء على حركات التمرد المسلح، وتعهد البشير بتعويض المضارين من النازحين وتوفير الحياة الكريمة والخدمات الأساسية اللازمة لهم؛ تمهيدا لمشاركتهم مجددا فى مشروعات التنمية بدارفور.

ووجه البشير - فى كلمته اليوم /الإثنين/ أمام الحشد الجماهيرى فى (نيالا)، عاصمة جنوب دارفور، فى إطار جولته الحالية لولايات دارفور، لدعم الاستفتاء الإدارى - التحية للجيش السودانى وقوات الدعم السريع، لجهودها فى القضاء على حركات التمرد وبسط الأمن والاستقرار بالولاية، مشيرا إلى حرص حكومته على أن يعم السلام والأمن بمختلف ربوع البلاد، داعيا المواطنين إلى نبذ الفرقة والقبلية والتوجه نحو العمل والبناء، والاهتمام بالشباب ومشاركته فى نهضة دارفور.

وشدد الرئيس السودانى على أن السلام - الآن - أصبح واقعا فى دارفور وبعد اكتماله وانتهاء التمرد ستبدأ الحكومة مرحلة جديدة هى برنامج جمع السلاح وتقنين حمله على يقتصر على القوات النظامية فقط، فضلا عن وضع آلية جديدة تستهدف إعادة توطين النازحين.

وقال الرئيس السودانى إن الاستفتاء الإدارى المرتقب فى دارفور - خلال الأيام المقبلة - محك حقيقى سيحدد إن كان السكان فى الإقليم يريدون الإقليم الواحد أو نظام الولايات المتبع حاليا، داعيا مواطنى الولاية للتوجه والمشاركة فى الاستفتاء باعتباره حق أصيل لهم يحدد مستقبلهم.

وتعهد البشير بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير مياه الشرب النقية ورصف الطرق بولاية جنوب دارفور، وربطها بالشبكة الرئيسية للطرق وصولا للعاصمة الخرطوم.

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