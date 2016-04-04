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انتحار فلسطينى مريض نفسى بحرق نفسه داخل مستشفى وسط قطاع غزة

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انتحار فلسطينى مريض نفسى بحرق نفسه داخل مستشفى وسط قطاع غزة انتحار فلسطينى مريض نفسى بحرق نفسه داخل مستشفى وسط قطاع غزة

>أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة التى تديرها حماس الاثنين مقتل مريض نفسيا انتحر بإحراق نفسه داخل مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت الوزارة فى بيان "تابعت وزارة الصحة منذ صبــاح الاثنين حيثيات إقـــدام محمد عبد الرحمن هاشم غزال (43 عاما) من سكان مخيم النصيرات على حرق نفسه داخل حرم مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح".

واوضحت ان "قام المتوفى بإحراق نفسه بعد سكب كمية كبيرة من البنزين كانت بحوزته مما أدى إلى وفاته رغم محاولات إنقاذه".

وبينت التحقيقات الاولوية وفق البيان ان "المتوفى مريض نفسى مسجل لدى الإدارة العامة للصحة النفسية منذ العام 2003 حيث أنه يعانى من اكتئاب وتقلب مزاجى حاد وقد انقطع عن المتابعة الطبية منذ العام 2014".

واضافت الوزارة "المريض حاول الانتحار أكثر من مرة.
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