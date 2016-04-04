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أرقام في الجول – رمضان صبحي.. ليس مهاريا فقط

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عندما تجد لاعبا عمره 18 عاما فقط يعتمد عليه فريقا بحجم الأهلي فإنك بالتأكيد أمام موهبة كروية فذة.

اعتمد متصدر الدوري المصري الممتاز كثيرا على الجناح الأيسر الشاب خلال لقاء اتحاد الشرطة الأحد الذي أنهاه الأهلي متفوقا 5-3.

ولم يفوت رمضان الفرصة لتقديم لمحة فنية رائعة كعادته حين مر من دفاع الشرطة ليصنع الهدف الخامس الذي سجله عمرو جمال.

رمضان كان المراوغ الأكثر من بين لاعبي الأهلي طوال المباراة، قام بـ5 مراوغات صحيحة.

عول عليه زملائه كثيرا في إيصال الكرة لمنطقة جزاء الشرطة، فكان الأكثر استقبالا للكرة من عبد الله السعيد (15 مرة) إضافة لتسلمه الكرة من أحمد فتحي 9 مرات وحسام غالي 11 مرة.

لاحظ أماكن تسلم لاعبي الأهلي الكرة في الملعب وركز على الجبهة اليسرى لتتأكد من ذلك.

رمضان لم يتقيد بمركزه، بل تحرك ناحية اليمين كثيرا في إطار خطة المدرب مارتن يول اللامركزية للاعبي وسط الملعب المهاجمين، لاحظ أماكن تمريراته.

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وأماكن تسلمه للكرة.

رمضان كان ثالث أكثر لاعبي الأهلي تمريرا للكرات الصحيحة، بعد أحمد فتحي وحسام غالي.

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