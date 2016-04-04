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مران الأهلي - إيفونا يشارك في التدريبات الجماعية

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مران الأهلي - إيفونا يشارك في التدريبات الجماعية مران الأهلي - إيفونا يشارك في التدريبات الجماعية

شارك الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الاثنين.

وذكر مراسل FilGoal.com أن إيفونا عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما تدرب أمس منفردا مع المستبعدين من مباراة اتحاد الشرطة.

وكان إيفونا قد تأخر في العودة إلى القاهرة من الجابون، وهو ما دفع الأهلي لاستبعاده من مواجهة الشرطة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بنتيجة 5-3.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي أنه سيعقد جلسة مع إيفونا لمعرفة أسباب تأخره في العودة من الجابون.

ويحدد الأهلي قيمة الغرامة المادية الموقعة على مهاجمه، بعد الانتهاء من التحقيق معه.

ويسافر إيفونا مع الأهلي إلى تنزانيا من أجل مواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

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