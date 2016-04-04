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برنامج «البرلمان» يفتح ملف «المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم» مع نصر القفاص

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برنامج «البرلمان» يفتح ملف «المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم» مع نصر القفاص برنامج «البرلمان» يفتح ملف «المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم» مع نصر القفاص

نصر القفاص (أرشيفية)

يستضيف برنامج البرلمان على قناة “اون تى فى لايف”،  مساء اليوم الإثنين، محمد عبدالعال المستشار القانونى للمركز المصرى لحقوق السكن، والمهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من الايجار القديم ،في لقاء حول “المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم”.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات رئيسية منها فقرة بعنوان “طلب إحاطة وتعرض فيها مشاكل المواطنين، وفقرة بعنوان “البرلمان فى الصحافة”، تتطرق للتناول الصحفى للقضايا البرلمانية المختلفة.

يقدم البرنامج الكاتب الصحفى نصر القفاص، ويذاع يوميا من الأحد إلى الأربعاء فى العاشرة مساءاً، على قناة “اون تى فى لايف”.

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أونا

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