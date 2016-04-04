رئيس الاتحاد السوري لـ في الجول: نريد مورينيو ' الأفضل في العالم ' .. ومتفائلون بإمكانية موافقته

ضجة كبيرة تسبب فيها قيام الاتحاد السوري لكرة القدم بإرسال رسالة لشركة (جيستفوت) الممثلة للمدرب الاستثنائي جوزيه مورينيو لتدريب منتخبها المقبل على المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2018. (طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com مع رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، صلاح الدين رمضان، والذي أعرب عن تفاؤله بشأن قدوم المدرب الاستثنائي لقيادة المنتخب السوري.

وقال رمضان "أرسلنا الرسالة أمس الأحد، ولم يصلنا رد حتى الآن".

وأضاف "نريد استقدام أفضل مدرب في العالم لتدريب المنتخب السوري، هذه أول مرة نصل للمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.. لابد أن نؤمن شيء جيد للفريق في المنافسة المنتظرة".

وأردف "لدينا تفاؤل بشأن استقدام مورينيو، سمعت أنه يريد خوض تجربة جديدة في آسيا، ومن الممكن أن يكون الأمر دعاية جيدة لنا وأن تكون سوريا هي التجربة الجديدة للمدرب".

وواصل "من الممكن أن تستغل دول خليجية مثل السعودية الرسالة السورية للتفاوض مع مورينيو أيضا، هم لديهم أموال أكثر وهذا معروف".

وتأهل المنتخب السوري للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا، وتأهل أيضا لكأس أمم آسيا 2019 بعد أن أنهى منافسات مجموعته في التصفيات المزدوجة للبطولتين في المركز الثاني خلف اليابان وتأهل كأحد 4 أفضل منتخبات احتلت المركز الثاني.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ12 الصاعدة للمرحلة النهائية لمجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل منها لروسيا، فيما يتقابل الثوالث في مباراتين تحدد من منهما سيخوض لقاء فيصل مع رابع تصفيات الكونكاكاف.

أما بالنسبة لكأس أمم آسيا، فقد شارك المنتخب السوري 5 مرات فيها ولم يتخطى الدور الأول طوال تاريخه.

وينتظر المنتخب صاحب المركز الـ123 المشاركة في نسخة 2019 والتي ستقام في الإمارات.