مركز حميميم الروسى للمصالحة: 11 خرقا لوقف العمليات القتالية فى سوريا

أعلن مركز حميميم الروسى للمصالحة فى سوريا الاثنين، تسجيل 11 خرقا لوقف العمليات القتالية فى سوريا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن تلك الخروقات تمت فى ريف اللاذقية وحلب ودمشق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد المركز فى تقريره اليومى مقتل 12 مسلحا من جبهة النصرة فى أعقاب محاولتهم الفاشلة للسيطرة على بلدة مريقص فى محافظة حلب ومواجهة الجيش السورى، مشيرا إلى أن الجيش استعاد سيطرته على بلدة أبو رويل.

وأعلن المركز وصول مجموعة ثانية من الخبراء الروس إلى منطقة تدمر وبدء عمليات تحضيرية لنزع الألغام هناك.

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