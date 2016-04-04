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مسئول إسرائيلى: قطر استقبلت منتخب إسرائيل لكرة الطائرة بترحاب شديد

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مسئول إسرائيلى: قطر استقبلت منتخب إسرائيل لكرة الطائرة بترحاب شديد مسئول إسرائيلى: قطر استقبلت منتخب إسرائيل لكرة الطائرة بترحاب شديد
ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن فريق كرة الطائرة الإسرائيلى وصل صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة فى البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية.

ونقلت الإذاعة عن مدير اتحاد كرة الطائرة ينيب نويمان قوله إن اشتراك الإسرائيلى فى الدورة، جاء بعد موافقة اتحاد كرة السلة فى الدوحة ولجنتها الأولومبية مضيفا أن إجراءات حراسة مشددة تحيط بأعضاء البعثة الرياضية الإسرائيلية الذين قوبلوا بترحاب شديد فى قطر.

وكانت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى قد ذكرت أمس أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستفتتح بالعاصمة القطرية الدوحة مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية، وسيشارك فى المنافسة منتخب إسرائيل ليرفع العلم لأول مرة على أراضى عربية.

وأضافت القناة أن إسرائيل قدمت طلب المشاركة للدولة المضيفة قطر منذ شهرين، وحصلت على الموافقة الجمعة الماضية، على أن تبدأ المسابقة غد الثلاثاء الموافق 5 إبريل.

وأكدت القناة على أنها المرة الأولى التى يرفع فيها العلم الإسرائيلى فى دولة عربية بسبب المشاركة فى إحدى البطولات الرياضية، حيث جرت العادة مشاركة إسرائيل بدون رفع العلم على سبيل المثال مشاركة إسرائيل فى بطولة الجودو الأخيرة التى أجريت بالإمارات، حيث رفضت رفع العلم.


>لأول مرة فى دولة عربية.. رفع العلم الإسرائيلى فى مسابقة رياضية بقطر
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مصر 365

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