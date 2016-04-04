اكتشاف مستوطنة بشرية بمنطقة قدفع بالفجيرة

أعلنت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار عن اكتشاف مستوطنة بشرية بمنطقة قدفع بالقرب من المدفن الأثري، تعود إلى بداية الألفية الثانية قبل الميلاد.

وقال أحمد خليفة الشامسي رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار : تم اكتشاف المستوطنة البشرية بمنطقة قدفع التي تقع شمال شرق مدينة الفجيرة، وذلك خلال أعمــال موسم البحـوث الأثرية الأول الذي تجريه هيئة الفجيرة للسياحة والآثار بالتعاون مع بعثة الآثار الألمانية، وما تزال هناك العديد من الدراسات والبحوث والتحاليل التي سوف تقام بالمستوطنة والتي تحدد مؤشرات دقيقة لتاريخ المستوطنة البشرية ومستويات السكن فيها

وأوضح سعيد السماحي مدير الهيئة: أن هيئة الفجيرة للسياحة والآثار استهلت بالتعاون مع بعثة الآثار الألمانية موسم المسح والتنقيب والبحوث الأثرية في فبراير 2016 بموجب اتفاقية التعاون الثقافي المبرمة بين الطرفين.

وبيّن أن مهام الموسم الأول للبعثة الألمانية بقيادة الدكتورة كريستينا فايفر أنجزت العديد من المهام منها تنقيب مواقع مهددة بالخطر وتضمنت هذه المهمة تنقيباً إنقاذياً في أحد الأكوام الحجرية بيضاوية الشكل بمنطقة القرية داخل الساحة الخارجية لمسجد تحت التشييد.

وقد تم تنقيب الموقع بالكامل وكذلك توثيقه وتسجيله. وتبين أن الموقع عبارة عن مدفن يقع ضمن مجموعة كبيرة من المدافن التي تكون " مقبرة " يعود تاريخها إلى عصر "وادي سوق" (Wadi Suq) المقدر تاريخه بالفترة من ( 1600- 2000 ق م ) وذلك استناداً إلى مقارنة كسر الفخار التي عثر عليها داخل المدفن ، ولم يعثر إلا على بضعة كسر من العظام يرجح أنها تعود للشخص المتوفى. كما تم تكريس النصف الثاني من الموسم للمسح في الأودية البكر وعموم المواقع الثقافية المعرضة للخطر (Land Scaps) نظراً للتحولات السريعة في الطبيعة والساحل والجزء الشرقي من سلسلة جبال الحجر والعديد من المناظر الطبيعية الثقافية الثمينة والأصلية والمواقع الأثرية المهدد بالزوال وقد أجري هذا المسح والتوثيق عن طريق المشي بالأرجل والتسجيل الأثري لهذه المناطق وعن طريق التصوير الجوي بدون طيار .

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