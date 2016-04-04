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تطبيق برنامج إلكترونى لتوقيع العاملين بديوان عام محافظة دمياط ببصمة العين

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تطبيق برنامج إلكترونى لتوقيع العاملين بديوان عام محافظة دمياط ببصمة العين تطبيق برنامج إلكترونى لتوقيع العاملين بديوان عام محافظة دمياط ببصمة العين
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى بيان صحفى إنه فى إطار الاهتمام بتحقيق الانضباط الإدارى وضبط منظومة العمل وانتظام العاملين، فقد تم تطبيق برنامج إلكترونى جديد لتوقيع العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن من خلال التوقيع ببصمة العين حيث تم دعم ديوان عام المحافظة بـ4 ماكينات للتوقيع و10 ماكينات للوحدات المحلية.

وقام المحافظ بتفقد المنظومة الجديدة لتوقيع الحضور والانصراف داخل ديوان عام المحافظة وقام بتجربة عملية لتسجيل البيانات والتوقيع بالبصمة.

وأصدر المحافظ تعليماته للواء فايز شلتوت سكرتير عام الحافظة بربط أجهزة الوحدات المحلية بديوان عام الحافظة من خلال إلكترونية وإدخال البيانات الخاصة بخطوط السير والتصاريح على البرنامج بحيث يقدم فى نهاية كل يوم تقرير بالحضور والغياب والتصاريح وخطوط السير الخاصة بالعاملين، وقرر التزام رؤساء المراكز والمدن بتطبيق هذا النظام وتحديد حوافز العاملين بناء على توقيتات الحضور مؤكدا أنه سيتابع هذا البرنامج من مكتبه بما يفعل الانضباط والالتزام والجدية وتطوير الأداء داخل المؤسسات الحكومية.


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