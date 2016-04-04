إصابة 12 مجندا وسائقين فى حادث تصادم على طريق بورسعيد الإسماعيلية

أصيب 12 مجندا وسائقين بإصابات مختلفة نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع سيارتى نقل بدائرة مركز القنطرة غرب طريق بورسعيد الإسماعيلية وتم نقلهم لمستشفى الإسماعيلية العام.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد سلطان مأمور مركز القنطرة غرب يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل وميكروباص يقل 12 مجندا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وفور استخراج المجندين من الميكروباص اشتعلت النيران فيه، تم نقل المصابين لمستشفى الإسماعيلية العام لإسعافهم، وتمت السيطرة على الحريق وإطفاء الميكروباص.

وقال مصدر طبى بمستشفى الإسماعيلية العام إن المصابين معظم إصاباتهم كدمات وسحجات باستثناء حالتين لمجند وسائق فإن إصابتهم كسور .

وأضاف المصدر أن 9 من المجندين غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم وجار تحويل المجند المصاب إلى مستشفى الشرطة.

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