تجديد حبس عامل أخفى متسللين أفارقة بمنزله فى أسوان 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دراو الجزئية بأسوان، حبس عامل أخفى أربعة متسللين أفارقة بمنزله 15يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان تمكنت الأسبوع الماضى من القبض على أربعة أفارقة أثناء تواجدهم بمدينة دراو، وذلك لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وليس لديهم أوراق لإثبات شخصيتهم.

وتبين قيام أحد الأشخاص ويدعى "ن.ح" 45 سنة عامل مقيم دائرة مركز دراو- ويحمل الجنسيتين المصرية والسودانية بإخفاء المتسللين الأفارقة بمنزله، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين والتحفظ عليهم .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل المتسللين الأفارقة على أن تكون الجهة الإدارية المختصة هى وشأنها معهم.

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