الداخلية تضبط 453 حالة تهرب ضريبى لأنشطة تجارية

تمكنت شرطة التهرب الضريبى، من ضبط 453 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 6 مليارات و225 مليونا و523 ألفا و599 جنيها.

وتم ضبط 249 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 1,981,110,940 جنيه وتم ضبط 114 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 278 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية و1284 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ 837 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعةٍ على حدة، والعرض على النيابة العامة.

- الداخلية: إحباط محاولة تهريب حشيش بمطار برج العرب بالإسكندرية