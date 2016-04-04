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الاتحاد السوري يعلن: أرسلنا عرض رسمي للتفاوض مع مورينيو

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الاتحاد السوري يعلن: أرسلنا عرض رسمي للتفاوض مع مورينيو الاتحاد السوري يعلن: أرسلنا عرض رسمي للتفاوض مع مورينيو

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أنه أرسل عرضا رسميا لوكيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب السوري الذي ينافس لحجز مقعد في كأس العالم 2018.

وكانت الصفحة الرسمية للاتحاد السوري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد نشرت صورة للعقد المرسل للمدرب البرتغالي للتأكيد على رسمية الأمور وكونها ليست مزحة أو كذبة أبريل.

المدرب البرتغالي الملقب بالرجل الاستثنائي أقيل من منصبه على رأس الجهاز الفني لتشيلسي الإنجليزي في ديسمبر الماضي وصرح أنه لن يبتعد عن التدريب كثيرا.

وبالرغم من غموض موقف مانشستر يونايتد أقوى المرشحين لاستقدام مورينيو إلا أن موافقته على العرض المقدم من الاتحاد السوري تبدو كاحتمالية صعبة.

وتأهل المنتخب السوري للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا، وتأهل أيضا لكأس أمم آسيا 2019.

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