حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (1) لسنة 2016 الخاص بالهيكل التنظيمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ونصّ القرار على أن يكون للرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي الجديد المرفق بالقرار.

ويُلغى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2014 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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