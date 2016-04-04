الأمن يمشط منطقة المرازيق بحثا عن المتهمين باستهداف كمين أمنى بالبدرشين

دفعت أجهزة الأمن بالجيزة صباح اليوم الاثنين بقوات من العمليات الخاصة، لتمشيط المنطقة الزراعية بعد قيام عناصر ملثمة باستهداف كمين المرازيق، ونجحت قوات الأمن فى إحباط تلك المحاولة.

وتشهد قرية المرازيق حالة من الاستنفار الأمنى وتمشيطا واسعا للمنطقة التى هربت منها تلك العناصر الإرهابية بعد تصدى أفراد الكمين لعملية الاستهداف التى وقعت فجر اليوم الاثنين.

وأفاد مصدر أمنى، أن العناصر التى هاجمت الكمين يبلغ عددهم 5 أشخاص، وكانوا ملثمين، حاولوا ضرب الكمين من ناحية الزراعات، لكن يقظة أفراد الكمين أحبطت محاولة الهجوم.

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