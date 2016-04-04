الصفحة الرسمية للواء سامح سيف اليزل تكذب شائعة وفاته على فيس بوك

نفت الصفحة الرسمية للواء سامح سيف اليزل، الأخبار غير الصحيحة، التى تم تداولها عن شائعة وفاته.

وكتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، منشورا فيه "لا صحة للخبر الكاذب المنشور على صفحة مصر للجميع وشائعة وفاة اللواء سامح سيف اليزل أطال الله فى عمره".

وتابعت، "ندعو الله له بالشفاء ويعفوا عنه، والأخبار الصحيحة تنشر هنا فقط على الصفحة الرسمية لسيادة اللواء بعيدا عن الإشاعات والتضليل".

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