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وزير تركى: السوريون القادمون من اليونان سيرسلون إلى جنوب تركيا

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وزير تركى: السوريون القادمون من اليونان سيرسلون إلى جنوب تركيا وزير تركى: السوريون القادمون من اليونان سيرسلون إلى جنوب تركيا

>قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبى فى تركيا فولكان بوزقر اليوم الاثنين إن المهاجرين السوريين القادمين من اليونان سيرسلون إلى مدينة عثمانية بجنوب تركيا.

وفى مقابلة مع قناة خبر ترك التلفزيونية قال بوزقر إن السوريين سينقلون من مخيمات فى تركيا إلى ألمانيا ومنها إلى دول أخرى.

و أضاف إنه لا يوجد مهاجرون سوريون بين المجموعة الأولى من المهاجرين التى وصلت من اليونان اليوم الاثنين.

و اشار أن البرلمان سيعمل فى عطلة نهاية الأسبوع إذا لزم الأمر لتطبيق معايير الإعفاء من تأشيرات السفر.

وبدأ المهاجرون الذين أعادتهم اليونان من جزيرة ليسبوس فى الوصول إلى تركيا اليوم الاثنين بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبى يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين واللاجئين على أوروبا منذ العام الماضي. (

و وصلت مجموعة أولى من 16 سوريا الإثنين إلى هانوفر (شمال المانيا) آتية من اسطنبول، فى اطار الاتفاق بين الاتحاد الاوروبى وتركيا، كما اعلن الاثنين مسؤول فى المكتب الفدرالى للهجرة واللاجئين.

وسينقلون على الفور الى مركز يعنى باللاجئين فى فريدلاند على بعد 140 كلم عن هانوفر، فيما من المنتظر وصول مجموعة ثانية من 16 سوريا فى منتصف النهار.
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