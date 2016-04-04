لتجنب المضاعفات الخطيرة ووفيات الأطفال.. أسباب وأعراض يجب معرفتها عن الحصبة

الحصبة من الأمراض التى تظهر فى فصل الصيف، وينتج عنها العديد من المضاعفات فى حالة عدم تلقى العلاج أو التعرف على الأعراض بمجرد ظهورها.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الحصبة تعد واحدة من أسوأ أمراض الصيف وهى شديدة العدوى، ويتسبب الفيروس المسئول عنها فى ظهور طفح جلدى أحمر اللون، بالإضافة إلى ظهورعلامات أخرى بشكل تدريجى كارتفاع درجة الحرارة ثم يتطور الأمر إلى السعال وسيلان الأنف واحمرار العينين ثم ظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الفم.

وتابع التقرير أنه بعد ظهور البقع البيضاء فى غضون بضع ساعات أو يوما فإن المريض يشهد طفحا جلديا أحمر ينتشر فى جميع أنحاء الجسم خلال 3 إلى 5 أيام، مشيرا إلى أنه على الرغم من إمكانية علاج هذا المرض إلا أن هناك بعض الأشخاص يواجهون مشاكل خطيرة مع المرض وتشمل الإسهال والعمى والتهاب الدماغ والالتهاب الرئوى. لذا أوضح التقرير بعض التفاصيل التى يجب معرفتها عن مرض الحصبة والتى تشمل الآتى:

- الأعراض الأولية للمرض ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى الشعور بحرقة فى الجسم، كما يعانى المريض من حساسية للضوء وفقدان الشهية والطفح الجلدى داخل الفم ثم يظهر بعد ذلك الطفح الجلدى على الجسم.

- وأضاف التقرير أن السبب الرئيسى للإصابة بمرض الحصبة الاتصال المباشر مع شخص مصاب بالمرض ونقص فيتامين أ والظروف المعيشية غير الصحية، وفى بعض الحالات التى تعانى من نقص المناعة.

- أما بالنسبة للقاح الحصبة - حسب التقرير - فإنه تم اكتشاف تطعيم لهذا المرض فى الصيف عام 1963، كما أن التطعيم هو مزيج من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

- ووفقا للخبراء فبعد تناول جرعتين من لقاح MMR يمكن حماية الشخص لمدة 20 عاما من الحصبة، وهذه الحماية تكون 99% إيجابية.

وأشار التقرير إلى أنه من يتسبب مرض الحصبة فى موت المصاب بسبب عدم تناول العلاج المناسب للمريض بمجرد ملاحظة علامات المرض، لأن تجاهل الأعراض يمكن أن يؤدى إلى التهاب فى الدماغ، مما قد يؤدى إلى الوفاة غالبا فى الأطفال.

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