أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

شبكات محمول مصر تعجز عن مواجهة سيل مكالمات المتظاهرين

Google+ Print
شبكات محمول مصر تعجز عن مواجهة سيل مكالمات المتظاهرين شبكات محمول مصر تعجز عن مواجهة سيل مكالمات المتظاهرين

قالت شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية، إن شبكاتها عجزت عن مواجهة الزيادة الكبيرة فى أعداد المكالمات، فى العديد من المناطق التى شهدت تجمعات للمتظاهرين، لاسيما فى العاصمة القاهرة.

وتشهد عدة محافظات مصرية اليوم الأحد تظاهرات حاشدة من قبل معارضين للرئيس المصرى محمد مرسى، مطالبين إياه بالتنحى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يقابلها تظاهرات حاشدة لمؤيدى نظام مرسى.

وقال محمد إبراهيم ، أحد المتظاهرين بميدان رابعة العدوية، فى مدينة نصر شرق القاهرة المؤيدة للرئيس المصرى، إن هناك صعوبة كبيرة فى إجراء المكالمات منذ عصر اليوم الأحد مع ازدياد عدد المتظاهرين فى الميدان.

كما أشار محمد وصفى، أحد متظاهرى ميدان التحرير المعارضين لمرسى، إلى أن ضعف شبكات المحمول بالميدان كانت السمة الرئيسية لإجراء المكالمات بالميدان طوال فترات النهار، الأمر الذى يدفع المتظاهرين لترك الميدان لإجراء المكالمات، والعودة مرة أخرى.

وتعمل فى ثلاث شركات للهاتف المحمول هى "موبينيل" و"فودافون" و"اتصالات"، وبلغ عدد مشتركيها، حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 94.4 مليون مشترك نهاية فبراير الماضى.

وقال خالد حجازى، رئيس قطاع الشئون الخارجية والحكومية فى شركة فودافون مصر، إن الفشل فى إجراء المكالمات الذى واجه العديد من المواطنين اليوم، يعود بشكل أساسى إلى الضغوط الكبيرة على شبكات الشركات الثلاث.

وأضاف حجازى فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء: "الشركة زودت شبكاتها بسعات أكبر بأماكن التظاهرات، وتركيب شبكات متنقلة بميادين التظاهرات الرئيسية فى القاهرة ولكن كان هناك ضغط أكبر على الشبكة".

وقال مصدر مسئول، فى شركة اتصالات مصر: "قدرة شبكات الشركة لم تستوعب سيل المكالمات للمتظاهرين".

وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء أن الشركة حاولت مواجهة الضغط على الشبكة بزيادة سعاتها بميادين التظاهرات، إلا أن كثرة المكالمات فى نفس الوقت أدى إلى نفاذ سعات الشبكة، وارتفاع نسبة عدم إتمام المكالمات.

كان عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، قال فى وقت سابق لوكالة الأناضول للأنباء، أنه لم تحدث أى عمليات "تشويش" على اتصالات المحمول فى أماكن التظاهرات، وأنه لم ترد شكاوى للوزارة بهذا الشأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر