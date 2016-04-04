مرآة لصحتك.. أمراض ومشاكل صحية اعرفها من شعرك

يمكنك الاطمئنان على صحتك بمجرد إلقاء نظرة على شعرك، حيث كشف تقرير نشره مؤخرا موقع "موجز القراء" الأمريكى، عن أن تغييرات فى شكل أو لون أو كثافة الشعر تدلك على مدى صحة باقى أعضاء جسمك وتشمل:

1. ينبهك تساقط شعرك إلى أنك تتعرض لمستويات عالية من القلق والضغط العصبى، لذا يجب أن تبتعد عن المشاكل قدر الإمكان حال ملاحظة تساقط الشعر بكثافة، أى أكبر من المعدل الطبيعى لسقوطه والذى يتراوح بين 80 و100 شعرة فى اليوم واستعادة شعرك لطبيعته، ليس صعبا ولكن قد يستغرق فترة تتراوح بين 3 و6 شهور.

2.للسيدات إذا لاحظتِ انخفاض كثافة شعرك، ووجدتيه جافا وأقل لمعانا فقد يكون ذلك بسبب حبوب منع الحمل الهرمونية، ويحدث ذلك الأمر بشكل خاص مع السيدات اللاتى لديهن تاريخ وراثى لسقوط الشعر، لذا يجب استشارة الطبيب لاستخدام موانع حمل أخرى لا تعتمد على الهرمونات.

3.إذا كنتم تتمتعون بشعر كثيف وفجأة أصبح خفيفا، فقد يدل ذلك على أنكم تعانون من مشاكل فى الغدة الدرقية، لذا يجب استشارة الطبيب فورا، وقد يكون الأمر أيضا له علاقة بمشكلة هرمونية وقد يحدث بسبب الإصابة بتكيس المبايض.

4.إذا كان شعرك يتساقط بسهولة فقد تكون مصابا بمشاكل مرضية مرتبطة بحدوث طفرة جينية فى بروتين الشعر "كيراتين"، وقد يعنى ذلك أنك أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، وذلك وفقا للدراسة التى نشر بالمجلة الطبية " Journal of Clinical Investigation".

5.لون شعرك الباهت وتقصفه قد يكون دلالة على أنك تفرط فى تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، والتى تسبب سوء التغذية وتحرم شعرك من الغذاء الذى يحتاجه، لذا يجب فى هذه الحالة أن تتبع حمية غذائية صحية وتأكل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

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