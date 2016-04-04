مش هتحتاجى عمليات تجميل.. 4 وصفات طبيعية تخلصك من شيخوخة البشرة

تتكدس عيادات التجميل بالراغبات فى مواجهة شيخوخة البشرة عن طريق جراحات التجميل، وفى السياق قرر الدكتور أندرو أردن خبير جراحة التجميل الأمريكى تقديم وصفات للتغلب على مشكلات شيخوخة البشرة وظهور النساء أصغر سنا.

وصفات الدكتور "أردن" كشفها تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى "Reader’s Digest" وهى:

الأفوكادو لمحاربة التجاعيد

>مكافحة الشيخوخة تكون بمساعدة بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة الدائمة، فهى بمثابة الحشو المؤقت للتجاعيد، وبخلط 3 ملاعق كبيرة من القشدة الطازجة، وربع كوب أفوكادو، 1 ملعقة من العسل" ووضع المزيج لمدة ساعة على الوجه ثم غسله بالماء الدافئ يختفى شبح التجاعيد وتبدو السيدة أصغر سنا دائما.

الخميرة والليمون لإخفاء الحبوب

>تعانى بعض السيدات من الحبوب نتيجة التغيرات التى تحدث لهن بعد انقطاع الطمث، وهو ما يؤثر على شكلهن، وبدون أدوية وكريمات يمكن علاج هذه الحبوب بإضافة قطرات من عصير الليمون إلى كمية من الخميرة ووضع العجينة على منطقة الحبوب لمدة 10 دقائق ثم غسلها، لتحصل المرأة على نتيجة جيدة، حيث الخميرة تحارب البكتيريا والليمون يساعد فى معالجة الآثار التى تتركها الحبوب.

الليمون والصبار والأرز للتخلص من بقع الجلد

سلطة مكافحة الشيخوخة

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>تظهر بعض البقع البنية على اليد وفى الوجه وتخفى السيدة هذه البقع بمساحيق التجميل، والأفضل مقاومتها بخلط "نصف كوب أرز مسلوق، مع ملعقة كبيرة من الصبار وملعقة كبيرة من عصير ليمون" وبعد خلطها ومزجها جيدا يوضع الخليط على المناطق التى يظهر فيها البقع، ومع فركها فى حركات دائرية تختفى هذه البقع.>السلطة من الأطباق الرئيسية التى ينصح الأطباء المرأة بتناولها دوما خاصة بعد انقطاع الطمث للمحافظة على صحتها، وأهم هذه الأطباق تلك المكونة من نصف كوب توت طازج، نصف كوب فراولة، وثمرة كيوى، نصف كوب رمان، نصف كوب برتقال وقليل من عين الجمل المفروم، وعند تناول هذا الطبق يوميا لن تحتاج المرأة للذهاب لعيادات التجميل لأنها ستتخلص من كل مشاكل الشيخوخة.