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هيئة الطرق: فتح طريق "وادى النطرون ـ العلمين" للجمهور الأسبوع الجارى

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هيئة الطرق: فتح طريق "وادى النطرون ـ العلمين" للجمهور الأسبوع الجارى هيئة الطرق: فتح طريق "وادى النطرون ـ العلمين" للجمهور الأسبوع الجارى
أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة تنسق مع الإدارة العامة للمرور من أجل فتح طريق وادى النطرون ـ العلمين للجمهور خلال الأسبوع الجارى، وذلك بعدما انتهت من تنفيذ مشروع الطريق المدرج بالمشروع القومى للطرق.

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة انتهت من إنشاء الطريق من جديد ووسعته بإضافة حارة جديدة بعد اكتشافها طبيعة المياه الجوفية بتربته نتيجة للمزارع المجاورة للطريق، كما قامت بتركيب العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن طريق وادى النطرون ـ العلمين يبلغ طوله 135 كم، ووصلت تكلفته إلى 1.920 مليار جنيه، وتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، وأن طبيعة التربة والأمطار التى تساقطت بالمكان كانت السبب فى تأخير الانتهاء منه.


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