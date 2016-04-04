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رئيس حى وسط إسكندرية يعلن وضع تمثال بديل لـ"كاتمة الأسرار" بعد اختفائه

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رئيس حى وسط إسكندرية يعلن وضع تمثال بديل لـ"كاتمة الأسرار" بعد اختفائه رئيس حى وسط إسكندرية يعلن وضع تمثال بديل لـ"كاتمة الأسرار" بعد اختفائه
أكد على مرسى رئيس حى وسط بالإسكندرية، على أن الحى سيقوم بالتنسيق مع كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، لوضع تمثال بديل لـ"كاتمة الأسرار" الذى تعرض للانهيار صباح أمس، مؤكدا على أن الحى لن يترك الميدان خاليا حفاظا على الشكل الجمالى، كما سيتم التنسيق مع كلية الفنون الجميلة لإعادة إعداد نسخة أخرى من نفس التمثال نظرا لاشتهار المنطقة به سنوات طويلة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن التمثال انهار بعد التعرض للتآكل بسبب عوامل التعرية والعوامل الجوية، وأنه ليس أثرى ولكنه نسخة من مادة الجبس مقلدة من التمثال الأثرى المتواجد حاليا بمتحف القاهرة، مشيرا إلى أن الحى لا يوجد به متخصصون لترميم مثل تلك الأعمال الفنية، خاصة المتواجدة بالميادين العامة، بل يستعين بمتخصصين من كلية الفنون الجميلة للترميم فى مثل تلك الحالات، وقد تم مخاطبة كلية الفنون الجميلة بشكل رسمى لترميم التمثال، ولكنها تقاعست عن الاستجابة .


>- بالفيديو.. تفاصيل اختفاء "كاتمة الأسرار" بالإسكندرية.. التمثال انهار بعد التعرض لشروخات وكسور.. والحى: خاطبنا كلية الفنون الجميلة وتقاعست عن الترميم.. والمحافظة: صيانة التماثيل بالميادين مهمة الأحياء

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مصر 365

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