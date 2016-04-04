خالد بحاح بعد إقالته: حاولت رغم الصعوبات خدمة الوطن والتاريخ سيحفظ ذلك

>قال رئيس الوزراء اليمنى المقال خالد بحاح إنه حاول جاهدا أن يحافظ على بلده المتخم بالجراح ويخدمه فى ظل ظروف معقدة وأمام مستجدات متسارعة، وسيحفظ التاريخ ذلك.

وأضاف بحاح - فى بيان له على صفحته على "فيسبوك" بعد ساعات من إقالته - إنه يقف الآن على أعتاب صفحة جديدة فى خدمة البلاد وفاء للقسم الذى أقسمه أمام الله والشعب " ، وتابع "أمام النوايا الصادقة والرغبة الحقيقية لفعل شئ من أجل الوطن تهون المصاعب ونتجلد جميعا أمام الشدائد وعلى القافلة أن تسير".

وأكد أن حب الأوطان حق مشاع بين الجميع ولا حدود أمام العمل من أجله وفق المتاح والممكن، "كل ما عليك هو أن تبذل ما بوسعك دون الالتفات والانشغال بما دون الغاية النبيلة"، مشيرا إلى الصعوبات التى واجهته فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها اليمن.

ويأتى هذا البيان على ما يبدو ردا على تفسير الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى لقرار إقالته والذى جاء فى ديباجة قرار تعيين الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء فذكرت الديباجة أن تعيين رئيس جديد للوزراء جاء نتيجة للإخفاق الذى رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية فى المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية وتعثر الأداء الحكومى فى تخفيف معاناة أبناء الشعب وحل مشاكله وتوفير احتياجاته وخصوصا دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء، ولعدم توفر الإدارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذى قدمه الأشقاء فى التحالف العربى وفى مقدمتهم السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولتحقيق ما يتطلع إليه شعبنا من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد.

ويرى المراقبون أن هذا التبرير يتضمن اتهاما بالتقصير لبحاح فى أداء مهامه ورفضه تنفيذ توجيهات الرئيس، وتسابقت التعليقات من جانب المؤيدين للرئيس فى الإشادة بالقرارات التى أصدرها هادى، ومن ضمن المؤيدين المجلس العسكرى بتعز والذى وصف القرارات بأنها مكسب وطنى كبير على طريق إعادة الشرعية واستكمال سيطرتها على جميع محافظات الجمهورية اليمنية وتطهيرها من مليشيات الحوثى والمخلوع.

وأعرب المجلس فى بيان له عن الأمل فى أن تشكل هذه الخطوة منعطفا مهما على صعيد إنجاز عملية التحرير الشاملة وإعادة مؤسسات الدولة المختطفة من مليشيات التمرد والانقلاب وعملية البناء والتنمية.

>ودعا جميع أبناء الشعب إلى الوقوف خلف قيادته السياسية والشرعية ومؤسسته العسكرية والثقة بها لإنجاز استحقاقات التحرير الكامل للوطن.

وكانت المقاومة الشعبية (المؤيدة للشرعية ) فى تعز قد اتهمت الحكومة بعدم إمدادها بتعزيزات عسكرية فى معاركها ضد مليشيات الحوثيين وصالح خاصة فى الفترة الأخيرة بعد أن تزايدت الاتهامات للحكومة بأنها السبب فى عدم تحرير تعز بسرعة.

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