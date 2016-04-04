كوريا الشمالية تنتقد العقوبات وتهدد بضرب أمريكا نوويًا

وصفت كوريا الشمالية اليوم الإثنين العقوبات الأخيرة من الأمم المتحدة بأنها “انتحارية وتنطوي على مفارقات تاريخية” وحثت الولايات المتحدة على بذل الجهود لتخفيف التوترات في شبه الجزيرة المنقسمة..مهددة بقصفها بالنووي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن متحدثا باسم لجنة الدفاع الوطني القوية بكوريا الشمالية قال إن العقوبات “الانتحارية التي تنطوي على مفارقات تاريخية” أضفت على بيونج يانج عزيمة أقوى لمواصلة الاعتماد على الذات.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية المركزية عن المتحدث قوله، إن خطوات واشنطن “لحرب الاعتداءات ضد جمهورية كوريا الديمقراطية لخنق جيشها وخلق أسوأ أزمة، قد تقود بيونج يانج إلى توجيه ضربة نووية انتقامية على الأراضي الأمريكية الرئيسية في أية لحظة”.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد فرض أشد العقوبات خلال عقود على كوريا الشمالية على خلفية إجرائها التجربة النووية الرابعة وإطلاقها الصاروخ بعيد المدى في فبراير.

وقد صعدت كوريا الشمالية من لهجتها العدائية ضد سول وواشنطن خلال الأسابيع الأخيرة مهددة بتوجيه ضربة “وقائية” ضدهما.

وقال المتحدث باسم اللجنة، إنه بقدر تمسك الولايات المتحدة باستعراضها للقوة ضدنا، بقدر ما ستواجه من سرعة كارثة نووية وتدمير ذاتي، وحذر من ما أسماه “أقسى عقوبة” ضد الولايات المتحدة، في حال تجاوزها للحد من خلال إهانة القيادة الكورية الشمالية والتعدي على الحقوق السيادية لكوريا الشمالية، ودعا الولايات المتحدة لبذل الجهود لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، بقوله إن انتهاج الاستقرار والمحادثات بدلا عن العقوبات الأحادية والضغط العسكري يمثل الحلول الجوهرية للتوترات المتصاعدة.