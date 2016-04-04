مكافحة المخدرات تضبط عاطلا قبل ترويجه الهيروين فى دار السلام

تمكن رجال مكافحة المخدرات، من ضبط "أحمد ص أ" 28 سنة، عاطل، ومقيم دار السلام، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4400 لسنة 2012م دار السلام، والمقضى فيها بالحبس سنة، أثناء تواجده بالمنطقة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 130 جراما، ومبلغ 600 جنيه.

اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5705 لسنة 2016م جنح دار السلام، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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