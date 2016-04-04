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اليوم.. استئناف محاكمة 23 إخوانيا متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج

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اليوم.. استئناف محاكمة 23 إخوانيا متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج اليوم.. استئناف محاكمة 23 إخوانيا متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بسوهاج
تستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات سوهاج محاكمة 23 اخوانيا ومقيمين بمركز دار السلام متهمين بالانضمام إلى جماعة ارهابية وذلك لسماع مرافعة الدفاع .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز، بامانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز دار السلام عندما وجهت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، وتنظيم المظاهرات .


>- تجديد حبس سكرتير نقابة المحامين بسوهاج 15يوما لاستيلائه على اشتراكات الأعضاء
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