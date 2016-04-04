جنح سوهاج تجدد حبس عامل 15 يوما بتهمة إحراز سلاح نارى

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار محمد برهان وسكرتارية ياسر سعد، تجديد حبس المتهم "عصام .ع.ز" 41 سنة عامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى "فرد روسى" بدون ترخيص بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج عن إحراز المتهم سلاح نارى " فرد روسى" بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح نارى وبمواجهة المتهم اعترف بإحرازه للسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

حبس عامل لاتهامه ببيع الأقراص المخدرة داخل صيدلية بسوهاج

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