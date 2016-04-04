وزير الأوقاف يشارك اليوم بمؤتمر "التراث الأثرى فى العالم العربى" بالفيوم

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مؤتمر تعقده جامعة الفيوم عن التراث العربى، مؤكدا أن المشاركة تأتى فى ضوء التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية، حيث يحضر اليوم الاثنين فى مؤتمر ”التراث الأثرى فى العالم العربى .. التحديات والحلول" والذى تعقده كلية الآثار بجامعة الفيوم بالقاعة الرئيسية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويلقى الوزير، كلمة عن أهمية الحفاظ على التراث الأثرى، وعدم جواز المساس به، مؤكدًا أن قضايا التراث الأثرى أصابها من تشويه أصحاب الفكر المتطرف ما يستحق التفنيد.

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