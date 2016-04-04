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هيئة الطرق بالوادى الجديد تطالب بسن تشريع لتجريم مرور الحمولات الزائدة على الطرق

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هيئة الطرق بالوادى الجديد تطالب بسن تشريع لتجريم مرور الحمولات الزائدة على الطرق هيئة الطرق بالوادى الجديد تطالب بسن تشريع لتجريم مرور الحمولات الزائدة على الطرق
طالب المهندس عبد الواحد السيد مدير فرع هيئة الطرق والنقل والكبارى بالوادى الجديد، بسرعة التحرك لسن تشريعات يقرها مجلس النواب وتنفذها لتجريم مرور الحمولات الزائدة على طرق الوادى الجديد، لما تمثله من خطورة شديدة على سلامة الطرق وتقلل من عمرها الافتراضى وتتسبب فى تدميرها وتخددها بسبب ثقل حمولة السيارات التى تمر عليها وخاصة الوافدة من مصنع فوسفات والتى تمر على الطرق بضعف حمولتها .

وقال مدير فرع الهيئة فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع " أنه قام بارسال مذكرة للواء محمود عشماوى محافظ الاقليم يطالبه فيها بالتحرك العاجل لوقف هذه المخالفات التى يرتكبها قائدى تلك الشاحنات بزيادة الحمولة عن الحد المسموح به للمرور على تلك الطرق ووضع ميزان عند مقر الشركة لوزن الحمولة قبل خروجها من المنجم ومنع مرورها فى حالة زيادة الحمولة بها وذلك بهدف الحد من اهدا المال العام الناتج عن عمليات الإحلال والصيانة للطرق التى يتم تدميرها بصورة متكررة .


>اعتماد 73 مليون جنيه لحفر آبار وتوريد قطع غيار للأوناش بالوادى الجديد

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مصر 365

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